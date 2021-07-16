Депутаты Госдумы и Заксобрания обсудили вопросы взаимодействия

Важность подобных встреч подчеркнул депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Веллер. Он отметил, что те объёмы и задачи, которые предусматривает четырехстороннее соглашение, колоссальны для города на Крайнем Севере и качественное взаимодействие властей всех уровней крайне необходимо.

- Мы все понимаем специфику города, все понимаем его особенности, и конечно, обновление, реновация Норильска чрезвычайно сложная задача, но оттого она становится ещё более важной и интересной, - отметил Алексей Веллер.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Захаринский уверен, что прежде чем приступать к массовой застройке в Норильске, необходимо разработать нормативно-правовую базу именно для арктических территорий.

- Нет, например, термина «нордификация строительства». Нет нормативов. А моментов, которые нужно учитывать, говоря о программе реновации, множество, - пояснил Юрий Захаринский.

Депутат Заксобрания Людмила Магомедова, подчеркнув, что реновация - это не только возведение жилых домов и обновление жилфонда, предложила внести в программу строительство образовательного центра для детей-сирот и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подводя итоги совещания, сенатор Валерий Семёнов назвал встречу с депутатами Заксобрания знаковой.

- Мы договорились, что проведём большую встречу со всеми депутатами городского Совета, - сказал сенатор. - Наша общая задача - стать реальными помощниками для всех структур, которые будут задействованы в реализации всех мероприятий комплексного плана развития города.