Депутаты Норильска предложили ввести новые меры социальной поддержки некоторых категорий граждан

В частности, в качестве новой меры соцподдержки предлагается ввести 100–процентное возмещение затрат на проезд для прохождения лучевой терапии в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского» (г. Красноярск) пациентам и сопровождающим их лицам, а также расходов онкобольных на проживание во время прохождения лечения в условиях дневного стационара. Необходимость введения такой меры поддержки связана с закрытием радиологического корпуса КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1».

Как пояснила председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович, с просьбой проработать введение указанной дополнительной меры депутаты обратились в администрацию в ноябре 2021 года.

«В связи с тем, что оборудование для лучевой терапии, которое было в Оганерской больнице, больше нельзя эксплуатировать, теперь онкобольные на лучевую терапию будут направляться в Красноярск. Это лечение длительное и зачастую проходит в условиях дневного стационара, то есть всё это время пациентам надо где-то жить в Красноярске. Кроме того, многим больным требуется сопровождающий. Поэтому траты на такие поездки весьма внушительные. Возмещение их из каких-либо источников тоже пока не предусмотрено. Поэтому и предложено решать эту проблему силами и средствами муниципалитета», — пояснила она.

В ходе обсуждения у депутатов возник ряд вопросов, касающихся возмещения расходов сопровождающих лиц, а также восстановления работоспособности оборудования для лучевой терапии в Норильской межрайонной больнице № 1: по мнению депутата Константина Горбеля, парламентариям необходимо привлечь к решению этой проблемы краевых коллег из Законодательного собрания.

«Я обязательно проработаю этот вопрос в профильном комитете Заксобрания. Абсолютно согласна с вами, что правильнее будет обеспечить возможность пациентам проходить лучевое лечение в Норильске, ведь не у всех есть возможность так надолго уезжать из города», — отметила на заседании депутат краевого парламента Ирина Субочева, которая сейчас находится в Норильске с рабочим визитом.

Вторая инициатива норильских депутатов касается урегулирования вопросов работы так называемого социального такси. В ходе реализации этого проекта был выявлен ряд проблем, которые ставили норильчан с ограниченными возможностями здоровья и граждан старше 70 лет в неравное положение: до настоящего времени воспользоваться услугами социального такси могли лишь те, кто находится на обслуживании в КЦСОН «Норильский» и центре «Виктория». Теперь категорию получателей указанной меры социальной поддержки предлагается расширить — право на пользование социальным такси хотят предоставить следующим гражданам, независимо от того, находятся ли они на обслуживании в социальных учреждениях:

– инвалидам I, II групп, имеющим ограничения способности к самостоятельному передвижению II, III степеней;

– детям-инвалидам, имеющим ограничения способности к ориентации II, III степеней или ограничения способности контролировать своё поведение II, III степеней;

– детям-инвалидам, имеющим ограничения способности к самостоятельному передвижению II, III степеней;

– ветеранам Великой Отечественной войны;

– вдовам участников Великой Отечественной войны;

– бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;

– сопровождающим лицам.

При этом предполагается установить определённые лимиты: не более 10 поездок в месяц (внутрирайонные поездки и в жилое образование Оганер), в том числе не более двух межрайонных поездок; не более двух поездок в год в аэропорт «Норильск» и (или) обратно; сопровождающих должно быть не больше двух.

Предложенные лимиты показались депутатам недостаточными, поскольку необходимо более детально проработать возможные жизненные ситуации получателей льготы.

В связи с тем, что документы поступили в городской Совет в день проведения заседания комиссии по социальной политике, не была проведена их правовая экспертиза. В случае соответствия предлагаемых мер социальной поддержки всем нормам действующего законодательства, а также с учётом проработки замечаний и пожеланий депутатов вопрос может быть рассмотрен на ближайшей сессии городского Совета.