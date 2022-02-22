МАУ ИЦ «Норильские новости»

Депутаты Норильского городского Совета проведут личный приём граждан

Депутаты Норильского городского Совета проведут личный приём граждан

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Депутаты Норильского городского Совета проведут личный приём граждан

Депутаты Норильского городского Совета проведут личный приём граждан

28 февраля на вопросы норильчан в сфере здравоохранения ответит депутат Наталья Стеблянко, которая около 30 лет работает в норильской медицине.

2 марта приём проведёт Владимир Мороз, более 37 лет работающий в сфере здравоохранения и сейчас возглавляющий Норильскую станцию скорой медицинской помощи.

Для участия необходима предварительная запись по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19. Приём будет проходить в Норильском городском местном отделении Красноярского регионального отделения фракции «Единая Россия» по адресу: ул. Севастопольская, 7а.

22 февраля в 14:22 150
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