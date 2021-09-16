Депутаты обсудили дефицит специалистов в сфере здравоохранения и образования

В частности, предлагается увеличить количество квот на текущий год для отраслей здравоохранения и образования - с 24 до 34 и с 19 до 24 соответственно. При этом общее количество квот на 2021 год составит 71 единицу. Параллельно с этим вновь будут увеличены «подъёмные» для медиков и педагогов. Для среднего медперсонала - с 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей; для педагогических работников НГИИ из числа профессорско-преподавательского состава и проректоров с учёной степенью кандидата или доктора наук - с 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Кроме того, в перечень специалистов дефицитных профессий будет внесена и должность преподавателя средних специальных учебных заведений: на 2021 год предусмотрена одна квота с выплатой «подъёмных» в 500 тыс. рублей.

Как отметила начальник управления по персоналу администрации Норильска Владислава Севастьянова, острый дефицит специалистов сейчас наблюдается в отрасли образования. Из-за нехватки кадров нагрузка на педагогов постоянно растёт. При этом в нынешнем году на материк переехали 132 педагога, прогноз по оттоку на 2021 год - 103 преподавателя, на 2022-й - 105 человек. Дополнительные квоты позволят пригласить в Норильск двух учителей физики и по одному преподавателю русского языка и литературы, иностранного языка и математики. Учителя должны приехать в наш город до конца года. При этом значительная нехватка кадров наблюдается в высших и средних специальных учебных заведениях Норильска.

Несмотря на принимаемые муниципалитетом меры, остаётся сложной ситуация с кадровым обеспечением сферы здравоохранения. По состоянию на 15 августа количество вакансий по дефицитным специальностям составляло 275. В частности, на данный момент городу необходимы 32 терапевта, 39 педиатров, 13 анестезиологов-реаниматологов, 21 хирург по различным специализациям и иные специалисты-медики. По дополнительным квотам в 2021 году планируется пригласить семерых медиков в Норильскую межрайонную больницу - это три анестезиолога-реаниматолога, два хирурга, акушер-гинеколог и травматолог-ортопед. Ещё трёх специалистов ждут в Норильской межрайонной детской больнице (врач-офтальмолог, врач-педиатр) и в Норильской межрайонной поликлинике № 1 (врач-терапевт).

Предполагаемые изменения повлекут за собой дополнительные затраты в размере 14,8 млн рублей из городского бюджета, а также внесение соответствующих поправок в решение городского Совета о дополнительных мерах социальной поддержки жителей и муниципальную программу по приглашению дефицитных специалистов. Таким образом с учётом корректировки общий объём финансирования программы на этот год составит 51,5 млн рублей - втрое больше, чем в прошлом.

Депутаты поддержали озвученные инициативы. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.