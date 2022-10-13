МАУ ИЦ «Норильские новости»

Депутаты- партии «Единая Россия» проведут приём граждан в общественной приёмной партии

Депутаты- партии «Единая Россия» проведут приём граждан в общественной приёмной партии

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Депутаты- партии «Единая Россия» проведут приём граждан в общественной приёмной партии

Депутаты- партии «Единая Россия» проведут приём граждан в общественной приёмной партии

20 октября в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Центральном районе заместитель председателя комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Ирина Субочева и председатель комиссии по социальной политике Норильского городского Совета депутатов Лариса Непляхович проведут совместный приём граждан по личным вопросам.

Приём осуществляется только по предварительной записи и при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

13 октября в 18:26 520
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