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Депутаты предложили штрафовать за выброшенных домашних питомцев

Депутаты предложили штрафовать за выброшенных домашних питомцев

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Депутаты предложили штрафовать за выброшенных домашних питомцев

Гражданам будет грозить штраф в размере до 3 тысяч рублей, должностным лицам - до 15 тысяч, юридическим лицам - до 30 тысяч рублей.

Депутаты предложили штрафовать за выброшенных домашних питомцев

«В Государственную думу внесён проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленный на защиту животных», - сообщили ТАСС в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.

Также проект предусматривает наказания за жестокое обращение с животными. При отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч, юридическим лицам - до 100 тысяч рублей.

Фото Денис Кожевников
16 июля в 09:30 540
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