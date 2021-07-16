Депутаты предложили штрафовать за выброшенных домашних питомцев

«В Государственную думу внесён проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленный на защиту животных», - сообщили ТАСС в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.

Также проект предусматривает наказания за жестокое обращение с животными. При отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч, юридическим лицам - до 100 тысяч рублей.