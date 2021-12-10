Депутаты Заксобрания края поддержали обращение в Госдуму о возврате в регион экологических платежей

На днях завершилось третье заседание второй сессии Законодательного собрания, на котором депутаты поддержали обращение в Государственную Думу о возврате в край средств, полученных в качестве экологических платежей. Нижняя палата федерального парламента предлагает «окрасить» все виды платежей за вред, нанесённый экологии (плата за негативное воздействие, административные штрафы за правонарушения в области природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде). По действующему сейчас законодательству эти средства растворяются в бюджетах и могут быть направлены на любые цели. В случае принятия федерального закона плату в бюджет за вред экологии смогут направлять только на экологические нужды: выявление, оценку, ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и на иные природоохранные мероприятия.

Как пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов, депутаты краевого парламента такое решение поддерживают, но предлагают пойти дальше — средства, поступившие от какой-то территории в федеральный бюджет, должны к этой же территории возвращаться.

«Для нас это важно. В прошлом году большие деньги ушли из Красноярского края в федеральный бюджет, а теперь мы вынуждены доказывать, что эти деньги нам нужны, что их нужно в первую очередь потратить именно в крае. Надеюсь, что наше обращение будет услышано и учтено при принятии федерального закона», — подчеркнул Виталий Дроздов.

Также депутаты направят в Москву отзыв на проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Эта инициатива была проанализирована депутатами-медиками и подробно обсуждалась на заседании профильного комитета с привлечением широкого круга лиц. На сессии депутаты согласились с мнением комитета. Законодательное собрание Красноярского края считает необходимым учесть ряд важных обстоятельств при доработке проекта закона. Среди них, например, определение дополнительной категории для людей с высокими титрами антител, большинство которых перенесли болезнь бессимптомно или в лёгкой форме дома, не загружая систему здравоохранения и не обращаясь к врачам; поддержка для бизнеса, который несёт финансовую нагрузку в связи с ограничениями и ряд других предложений.