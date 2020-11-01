Деревенская закалка

Наш герой откровенно признаётся, что на самом деле он не совсем автомобилист. Павел Клевцов — машинист специального транспорта, причём практически всех его видов. Поэтому профессиональный праздник ему подходит с более общей формулировкой — День работника автомобильного транспорта. Сам Павел шутит, что он всего лишь тракторист–самоучка. Это вполне можно считать верным, принимая во внимание обстоятельства, с которых началась его трудовая деятельность. Родом из деревни в Ростовской области, он с детства имел дело с техникой разных видов. Как всякий деревенский мальчишка, Павел рано подружился с мотоциклом, неизменным атрибутом сельской жизни, а потом стал понемногу приобщаться и к полевой технике — тракторам, комбайнам и прочим сельскохозяйственным машинам. К десяти годам Павел вполне мог заменить старших на некоторых видах сельхозтехники, хотя разрешающих документов по возрасту ещё не имел.

Поэтому Павел Клевцов говорит о себе, что он тракторист до мозга костей, в какой бы должности ему ни приходилось работать. С малых лет при технике, он считает, что это во многом предопределило его дальнейшую жизнь, а знания и навыки по обхождению с тракторной техникой легли в основу его трудовой деятельности.

А начиналось всё в далёком 1988 году, когда Павел вместе с матерью приехал в Норильск. Окончив восемь классов десятилетки, Павел сначала устроился работать в совхоз «Норильский» на самую что ни на есть рабочую должность. Вспоминая то время, он смеётся и рассказывает, что должность его тогда называлась даже не «разнорабочий» или «подсобный рабочий», как сейчас, а предельно понятно — чернорабочий. Приходилось заниматься всем, что поручат: доски прибивать, мешки таскать, стропы перевязывать...

Учиться ремеслу он отправился сразу, как только исполнилось 16 лет — именно с этого возраста можно было получить удостоверение на право управления автомобильной техникой. В училище в Таганроге Павел получил водительское удостоверение, но на родине не остался, а вернулся в Норильск уже человеком со специальностью, но на то же место работы — в совхоз. Навыки новоиспечённого тракториста оценили и в военкомате и определили служить механиком–водителем танка на Урал.

После службы в армии Павел вернулся в Норильск на прежнее место. Можно предположить, что он держался именно за эту работу, поскольку такой труд Павлу был хорошо знаком по деревенскому детству. Впрочем, в привычной среде Павлу Клевцову пришлось пребывать недолго — совхоз «Норильский» вcкоре развалился, не сумев приспособиться к новым экономическим условиям.

Наступило непростое время, вспоминает Клевцов. Но хорошая специальность в надёжных руках всегда выручала рабочего человека. Ему пришлось поработать и на подхвате у частников, и в тундре на газодобывающих промыслах, и в Норильске в управлении автодорог и снегоборьбы, прежде чем он попал в ООО «Норильскникельремонт», где работает и по сей день. Этому предприятию, которому потребовались навыки и знания квалифицированного специалиста, Павел Клевцов отдал 27 лет своей трудовой деятельности. Уже на месте учреждение переучивало и готовило его под свои цели и задачи в соответствии с требованиями времени и компании «Норникель». Нынешний машинист экскаватора шестого разряда ремонтно–строительного треста ООО «Норильск-никельремонт» Павел Клевцов на протяжении всего времени работы регулярно проходил обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации в корпоративном университете «Норильский никель».

Сам Павел говорит, что сейчас требуется отдельное удостоверение на право работать и обслуживать разные виды транспорта. При этом кардинально изменились и требования техники безопасности. В последнее время на производство поступает большое количество новых моделей транспорта с современным программным обеспечением, и просто сразу сесть в кабину техники и начать работать на ней объективно не получится — надо постоянно учиться.

В результате на данный момент Павел Клевцов — машинист автомобильного крана, компрессорных установок, грузоподъёмных машин с пола, экскаватора, бульдозера, водитель погрузчика, специалист по эксплуатации и техническому обслуживанию погрузчика фирмы Bobcat, стропальщик. При всём этом он является специалистом шестого разряда в этой области и трудится на участке механизации и автотранспорта бригады по эксплуатации импортной техники.

С таким послужным списком человек его профессии, как говорится, нигде не пропадёт. Однако он остаётся в Норильске, на родном предприятии.