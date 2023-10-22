Держи баланс

В этом году норильский cапсёрфинг вышел на новый уровень. Благодаря грантовым программам количество участников сапклуба за сезон выросло более чем в два раза — с 130 до 300 человек. Развитие клуба происходит не только в количественном выражении, но и в качественном.

О том, как сапсёрфинг стал популярен у нас, рассказал руководитель клуба Константин Кочан:

– Когда начинали сёрфить в Норильске, нас было человек десять. Всё происходило на интересе попробовать что–то новое, необычное. Норильчане, увидев нас, тихо–мирно катающихся по глади озера, приходили в восторг и просили попробовать встать на сапборд. И мы поняли: надо сапсёрфинг продвигать в массы. Стали подавать грантовые заявки. На разных этапах нас поддерживали Фонд президентских грантов, программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» и «Мы — НКО» администрации Норильска.

Ряды сапсёрферов активно пополнялись, и встал вопрос с местом базирования. Сначала выбор пал на лыжную базу «Оль–Гуль», но обосноваться там не получилось, потому что она перестала работать в связи с аварийным состоянием здания. Следующей попыткой стало озеро Долгое, но оказалось, что новичкам нужен более спокойный и небольшой водоём. В это время администрация города и Агентство развития Норильска разработали проект по благоустройству озера Городского. Сегодня там создаётся современное и комфортное общественно–спортивное пространство.

– Спортивная федерация «Кроссфит», частью которой является сапклуб, подала заявки в «Мир новых возможностей» «Норникеля» и «Мы — НКО» — городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. И ура — оба гранта наши, — делится успехами руководитель федерации. — Проекты «Точка притяжения» и «Точка притяжения — сапстанция» не только похожи названиями, но близки по основным целям и задачам. Задачи проектов: вовлечение жителей города в здоровый образ жизни, развитие водного спортивного туризма и создание летней базы сапсёрфинга на озере Городском.

Итоги работы оцените сами. Нынешним летом мы установили на Городском озере помещение для хранения инвентаря и переодевания, его для нас изготовила норильская строительная фирма в соответствии с нашими пожеланиями. В июне провели первый в Норильске сплав на сапдиване по реке Листвянке. 24 человека приняли участие в первых соревнованиях по сапсёрфингу на озере Долгом. Скажу, что условия для соревнований были непростые, но ребята справились. Особенным манёвром оказались развороты вокруг буя.

В этом году мы смогли выехать командой из пяти человек в Завидово на чемпионат России по сапсёрфингу. Выступили хорошо, никого с дистанции не сняли, самые лучшие даже привезли медали. Клуб заинтересован в дальнейших выступлениях норильской команды на соревнованиях разного уровня.

Состав клуба не статичен, новички постоянно подтягиваются. Многие стали приобретать своё оборудование. Отпуска теперь многие проводят в тех местах, где можно кататься на сапе.

– Среди тех, кто активно катается на материке, очень много наших земляков, впервые вставших на сап именно в Норильске. Безусловно, на первом месте по популярности Сочи. Но масштаб и география пребывания наших соклубников поражают. Вот несколько примеров: Щёлковский район Московской области, Дагестан, Санкт–Петербург, Калининград, Авачинская бухта в Тихом океане, Ростовская область, озеро Абрау в Новороссийске, река Мана Красноярского края, озеро Имадра Кольского полуострова, Алма–Аты, Абхазия. Уверен, что не все места обозначил, — рассказал Константин Кочан. — Большую роль сыграл первый фестиваль водных видов спорта «Норильск зовёт», организованный администрацией города и Центром развития туризма. Со своей стороны на фестиваль мы пригласили чемпионку мира Елену Прохорову. Её мастер–класс заинтересовал огромное количество людей, и это дало толчок развитию нашего вида спорта на территории. Много именно тех, кто заинтересовался сапсёрфингом как видом спорта, а не исключительно развлечением.

Мне удалось пройти обучение в Адлере у многократного чемпиона России, мастера спорта по гребле Евгения Коцура. Получил новые знания и навыки, которые готов транслировать здесь. В рамках грантов 18 членов сапклуба получили сертификаты помощников инструкторов по сёрфингу. Трое из них стали инструкторами.

Но на этом объединение сапсёрферов не останавливается. Константин и его единомышленники готовят два новых проекта на конкурс «Мир новых возможностей». Но суть их пока держат в секрете.

– Одну тайну раскрою: мы планируем начать работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, — приоткрыл всё–таки завесу Константин Кочан. — Уже налажен контакт с московской Федерацией сапсёрфинга, которая специализируется на работе с инвалидами. А у нас уже есть опыт: один из наших последователей — человек без кисти руки, но он прекрасно справляется с веслом и уверенно чувствует себя на воде. Москвичи плотно сотрудничают с заводом–производителем, который выпускает оборудование, адаптированное для особых спортсменов. В Москве в этом году прошли первые соревнования среди людей, имеющих проблемы с опорно–двигательным аппаратом. Мы хотим взять на себя такую же миссию на нашей территории. Спорт должен быть доступен всем.