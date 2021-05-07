МАУ ИЦ «Норильские новости»

Десять человек сегодня принесли присягу на верность Российской Федерации

Десять человек сегодня принесли присягу на верность Российской Федерации

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Десять человек сегодня принесли присягу на верность Российской Федерации

Всего было одобрено 12 заявлений на получение гражданства, но двое кандидатов не смогли присутствовать на церемонии, им предстоит ждать следующего раза.

Десять человек сегодня принесли присягу на верность Российской ФедерацииДесять человек сегодня принесли присягу на верность Российской ФедерацииДесять человек сегодня принесли присягу на верность Российской Федерации

На церемонии приглашённые поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным стране, уважать её культуру, историю и традиции. Виталий Цауня, врио начальника полиции Норильского ОМВД, поздравил новых граждан с приобретённым правовым статусом.

Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» все граждане, желающие получить российское гражданство, обязаны принести присягу. В случае отказа решение о принятии гражданства отменяется.

В 2020 году присягу в Норильске приняли 222 человека, с начала 2021 года — 136.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
7 мая в 19:00 310
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