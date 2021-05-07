Десять человек сегодня принесли присягу на верность Российской Федерации

На церемонии приглашённые поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным стране, уважать её культуру, историю и традиции. Виталий Цауня, врио начальника полиции Норильского ОМВД, поздравил новых граждан с приобретённым правовым статусом.

Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» все граждане, желающие получить российское гражданство, обязаны принести присягу. В случае отказа решение о принятии гражданства отменяется.

В 2020 году присягу в Норильске приняли 222 человека, с начала 2021 года — 136.