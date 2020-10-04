Деталь готова

Участие в конкурсах является не только возможностью оценить свою подготовку и показать профессиональный уровень, но и получить материальное поощрение за победу.

В этот раз токари демонстрировали способности на участке изготовления запасных частей производственного объединения «Норильсктрансремонт», расположенном в непосредственной близости от места их применения, — на территории автотранспортного объединения «ЦАТК». Место проведения каждого конкурса определяется коллегиально руководителями и обуславливается текущей производственной загрузкой предприятия и наличием свободного профильного оборудования.

Схема проведения подобных профессиональных соревнований в «Норильскникельремонте» отработана давно. Конкурс обычно состоит из двух частей — проверки теоретических знаний и практического задания: в случае с токарями — изготовление на станке детали по чертежу или эскизу. В этот раз участникам требовалось выточить палец цилиндра поворота трактора К–702, он же универсальная дорожная машина (УДМ).

Режущие и измерительные инструменты, спецодежду, средства индивидуальной защиты предоставляют подразделения, представители которых участвуют в конкурсе.

На каждого конкурсанта оформляется таблица контроля качества для фиксирования результатов, которая находится в конкурсной комиссии, где каждый член комиссии проставляет баллы и заверяет своей подписью.

Теоретический этап представляет собой тест из вопросов с несколькими вариантами ответов. Уровень подготовки конкурсантов позволяет провести этот этап достаточно быстро — большинство участников сдают тесты раньше отведённого времени. Поэтому тестирование по теории на конкурсе иногда предпочитают ставить в финале, чтобы, как говорится, сначала разделаться с самым сложным.

Конкурсу профмастерства в «Норильскникельремонте» отводят полный рабочий день. На этот счёт заранее издаются приказы и распоряжения, для того чтобы в течение дня участники соревнований чувствовали себя спокойно и ответственно относились к своей миссии. В этот раз списочный состав конкурса токарей был из девяти человек. Это специалисты из ПО «Норильсктрансремонт», ПО «Норильскремонт», Специализированного шахто–ремонтного управления (СШРУ) и РМСТ «Норильскэнергоремонт».

Практический этап включает два направления: подготовка рабочего места, комплектующих и инструментов, а также непосредственно изготовление детали в соответствии с чертежом или эскизом. Норматив на всё это составляет 40 минут, максимальное время выполнения задания не должно превышать 50 минут.

По истечении указанного времени вращение токарного станка прекращается, деталь снимается и передаётся для осмотра комиссии. За выполнение временного норматива конкурсанту начисляется 40 баллов. При превышении времени баллы снимаются из расчёта минус 1 балл за 1 минуту. При досрочном выполнении добавляются баллы из расчёта плюс 1 балл за 1 минуту.

При отсутствии замечаний по рабочему месту — содержанию его в чистоте, порядку размещения используемых инструментов, аккуратности производства работы — участнику присуждается 5 баллов. За работу в строгом соблюдении правил промышленной безопасности и охраны труда начисляется 20 баллов, за каждое нарушение снимается 5 баллов. Отсчёт времени останавливается после команды конкурсанта: «Деталь готова». Общий балл за качество изготовления детали определяется суммой оценок, выставленных членами комиссии.

По итогам конкурса лучшим токарем был признан Вадим Санкин из СШРУ, второе место присуждено Сергею Бушкову из ПО «Норильсктрансремонт», третье — занял его коллега Сергей Шкуратов. Отдельными номинациями «Высшая степень в теории» и «Высшая степень в практике» были награждены Константин Зарянкин из РМСТ «Норильск-эноргоремонт» и Владимир Широбрюхов из ПО «Норильскремонт».