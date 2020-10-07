Детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами

По данным краевого министерства образования в Красноярском крае всего 13 тысяч семей, в которых у детей нет возможности обучаться дистанционно. На данный момент Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек коронавирусной инфекции в крае, потому большинство образовательных учреждений работают в обычном режиме.

- У нас, по данным министерства образования региона, 13 тысяч детей из малоимущих семей не имеют технических возможностей. Мы это поняли ещё весной. У нас таких расходных обязательств нет, мы обратились к крупным компаниями, и «Роснефть» откликнулась первой. И только с помощью них мы рассчитываем половину этой проблемы закрыть. Вторую половину мы будем закрывать частями в течение осени до нового года, - сообщил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства. На закуп оборудования «Роснефть» выделили 250 миллионов рублей.

Напомним, что в конце марта текущего года все образовательные учреждения перевели на дистанционное обучение и ввели режим самоизоляции.