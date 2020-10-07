Детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами
Детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами
Для возможности обучения дистанционно до конца года дети из малоимущих семей Красноярского края получат компьютеры.
По данным краевого министерства образования в Красноярском крае всего 13 тысяч семей, в которых у детей нет возможности обучаться дистанционно. На данный момент Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек коронавирусной инфекции в крае, потому большинство образовательных учреждений работают в обычном режиме.
- У нас, по данным министерства образования региона, 13 тысяч детей из малоимущих семей не имеют технических возможностей. Мы это поняли ещё весной. У нас таких расходных обязательств нет, мы обратились к крупным компаниями, и «Роснефть» откликнулась первой. И только с помощью них мы рассчитываем половину этой проблемы закрыть. Вторую половину мы будем закрывать частями в течение осени до нового года, - сообщил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства. На закуп оборудования «Роснефть» выделили 250 миллионов рублей.
Напомним, что в конце марта текущего года все образовательные учреждения перевели на дистанционное обучение и ввели режим самоизоляции.