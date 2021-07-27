Детей-инвалидов и их сопровождающих теперь будут обслуживать вне очереди

Документ вносит изменения в указ 1992 года, согласно которому на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях вне очереди могут обслуживаться только инвалиды I и II групп.

Как сообщает ТАСС, предложение изменить порядок обслуживания детей-инвалидов прозвучало на социальном онлайн-форуме в январе. Тогда один из участников отметил, что этой категории даже в МФЦ и поликлиниках по закону могут отказать в обслуживании вне очереди.