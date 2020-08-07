Дети и их «шалости»

В первом квартале 2020 года проходил месячник профилактики наркомании. Сотрудники полиции ездили по школам и другим детским учреждениям с профилактическими беседами на тему вреда наркотиков и других психоактивных веществ.

«Если мы начинаем говорить о профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, то наряду с этим мы задеваем тему алкоголизации, причинения телесных повреждений и многое другое. Ведь все эти понятия всегда шагают рядом. Каждая проблема выливается из другой - применение наркотиков может повлечь за собой ряд других преступлений. Например, мошеннические действия, кражи, кражи с банковских карт, вымогательство. Всего за первую декаду года мы провели 64 рейдовых мероприятия», - пояснила Ольга Николаевна.

По итогам за первый квартал 2020 года было совершено одно преступление несовершеннолетними в группе по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которое было окончено. Также в этот период не было ни одного преступления, которое подростки могли совершить в состоянии наркотического опьянения. На профилактическом учете по итогам первого квартала состоит 182 подростка, из них двое допускали употребление ПАВ (психоактивных веществ). Если брать аналогичный период 2019 года, статистика не увеличилась, что тоже радует. Административных нарушений в сфере оборота наркотических средств не выявлено.

В конце 2019 года в период с ноября по декабрь сотрудниками полиции и другими учреждениями системы профилактики активно проводились беседы на тему вреда снюсов (курительных смесей). После выхода постановления правительства, в котором было разъяснено, что данная смесь запрещена для продажи в РФ, начались проверки больших торговых сетей. При обнаружении незаконного товара, магазины его возвращали и отказывались работать с поставщиками.

Благодаря своевременному вмешательству полиции в торговых сетях на сегодняшний день продажа запрещенного товара не зафиксирована.

Также 2019 году было зафиксировано много фактов вовлечения несовершеннолетних взрослыми в употребление алкоголя. Это не относится к наркотическим средствам, но в рамках здравоохранения алкогольная продукция относится к психоактивным веществам, поэтому при упоминании наркотических средств делается упор и на алкоголизацию.

В первом квартале 2020 года выявлено всего три случая, когда взрослые лица вовлекали несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков. А за аналогичный период 2019 года таких фактов было 14. В связи с чем можно отследить активную положительную динамику. В связи с этим можно отметить, что выездные беседы сотрудников полиции и другими учреждениями системы профилактики не проходят зря и дают свои плоды.

Сотрудникам полиции в борьбе с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним помогает бороться «Молодая гвардия». За первый квартал этого года в рамках проекта «Гвардейский контроль» ребята провели восемь профилактических мероприятий, в пяти из которых продавцы не допустили продажу алкоголя несовершеннолетним. Всем этим продавцам объявлена устная благодарность, а в дальнейшем ребята планируют отмечать такие магазины отличительными наклейками. В случае фиксации нарушения гвардейцы передают данные в полицию, и далее уже проводится проверка торговой точки со всеми вытекающими действиями.

С 25 по 28 февраля сотрудниками полиции проводилось мероприятие «Скажи «Нет» алкоголю и преступлениям в подростковой среде». Основными задачами были пропаганда здорового образа жизни и доведение до массового сознания несовершеннолетних и молодёжи опасности употребления любых видов психоактивных веществ. Снижение количества несовершеннолетних, вовлечённых в употребление алкоголя либо наркотических веществ. По итогам акции Ольга Николаевна отметила, что все поставленные цели достигнуты. Так как на сегодняшний день отслеживается положительная динамика, и по сводкам нет ни одного случая отравления психоактивными веществами у детей.

Если проводить анализ, то за первых три месяца года не было составлено ни одного протокола, связанных с оборотом наркотических средств, а вот в июле был один протокол по статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». Родителей подростка за это привлекли, а сам ребёнок поставлен на учёт.

На сегодняшний день по статье 14.16 часть 2.1 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» составлено четыре протокола. Факты установлены благодаря бдительным гражданам, которым небезразлична судьба российской молодёжи.

Каждые выходные в июне совместно с газетой «Заполярная правда» проводились профилактические мероприятия на тему вреда психоактивных веществ, всего их было четыре. Беседы проводились с детьми, подростками и их родителями.

Родители - главное звено во всей этой цепочке. Именно мамы и папы могут уберечь своего ребёнка от негативного влияния улицы, социальных сетей, интернета. Откуда дети каждый день черпают много ненужной информации. Дети – это наше будущее. Не забывайте о своей бдительности, если заметили что-то странное или подозрительное в поведении своего ребёнка, то не опускайте это на самотёк. Поговорите с ним, выясните, что его тревожит. Возможно, именно эта беседа поможет ему раскрыться и поделиться своими проблемами и переживаниями. В противном случае ребёнок пойдёт искать её на стороне. Если вы чувствуете, что бессильны, то всегда можно обратиться к сторонней помощи, например, к психологу, чтобы восстановить доверие между ребёнком и родителем.