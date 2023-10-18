Дети знают

В детских садах проводятся различные мероприятия, в том числе знакомящие с основами пожарной безопасности. Тематические беседы, сюжетно-ролевые игры, квесты, викторины учат избегать опасных ситуаций, связанных с огнём.

Очередной визит сотрудников МЧС состоялся в детский сад «Умка». Огнеборцы в игровой форме проработали с ребятишками ситуации, как нужно вести себя при пожаре. Оказывается, малыши хорошо знают, что нужно позвать на помощь, наизусть помнят номер 112 и умеют правильно выбраться из квартиры, если она в дыму. Ребятишки уверенно рассказывали, что надо опуститься на пол и ползком двигаться к двери, при этом дышать через тряпку, желательно смоченную водой.

На носу новогодние праздники, и дети уже знают, что гирлянду с оголёнными проводами нельзя включать в розетку, иначе может ударить током или загорится квартира. Но главное, что нужно помнить всегда, — не играть со спичками, зажигалками и другими источниками огня.

Выслушав детские ответы, можно быть уверенным, что ребята справятся в пожароопасной ситуации. Можно сказать, выдержали экзамен, но пусть эти знания никогда не пригодятся им в жизни.

На память сотрудники МЧС раздали детям тематические раскраски, где герои попадают в тревожную ситуацию и правильно из неё выходят.

«Не только ребёнок, но и взрослый в случае пожара испытает чувство страха. Дети норовят сразу спрятаться от угрозы в труднодоступных местах — под кроватью или в шкафу. Главная задача - не только рассказать детям о том, как правильно себя вести, но и отработать до автоматизма алгоритм действий на случай пожара. Такого рода мероприятия будут проведены во всех дошкольных образовательных учреждениях», — отметила главный специалист управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Анастасия Корчмина.