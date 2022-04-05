Детям Арктики – отдых на юге

Комитет по развитию северных и арктических территорий и делам коренных и малочисленных народов рассмотрел изменения параметров краевого бюджета и законопроект «Дети Арктики».

- Мы разработали проект закона, который условно можно назвать «Дети Арктики», — рассказала председатель комитета Людмила Магомедова. — Теперь родители смогут бесплатно отправлять ребят 5-8-х классов в оздоровительные лагеря в регионы с благоприятными климатическими условиями. Я надеюсь, что работа над законопроектом, инициаторами которого стали члены северного комитета, завершится к началу летних каникул.

Расходы на отдых будут финансироваться из федерального и регионального бюджетов. На эти цели в текущем году предусмотрено около 76 млн рублей. В весеннюю корректировку на 20,5 млн рублей увеличены субвенции муниципалитетам на проезд до пункта сбора и питание групп детей, а также оплата командировочных расходов сопровождающим лицам.

— Правительство РФ поддержало предложения регионов и утвердило постановление о предоставлении бесплатных путёвок для детей из Арктической зоны. Я очень рада за ребят, проживающих в Туруханском районе, Норильске, Таймыре и частично Эвенкии, — они будут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря Крыма и Севастополя, на побережье Черноморского, Азовского, Каспийского морей, а также в Адыгею и Кавказские Минеральные Воды, - пояснила Людмила Васильевна.

В целом по программе «Дети Арктики» в 2022 году бесплатные путёвки получат почти 6 тысяч детей, проживающих на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, в том числе для детей из Красноярского края предусмотрено 560 путёвок.