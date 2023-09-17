Детям вкусно, родителям спокойно

Что не так?

Проблема выборочного питания детей в школе не нова: всегда были те, кто возвращал на раздачу практически нетронутые блюда. В «ПроСервис Таймыр» считают, что число детей, отказывающихся питаться в школе, можно и нужно снизить.

– Многие ребята едят только дома или покупают себе что–то в магазинах. Мы захотели понять, что им не нравится в школьной столовой, а что они желали бы видеть у себя на столе. Если бы можно было заменить те или иные блюда, проблема решилась бы быстро. Но нельзя убрать из рациона рыбу или печень, а включить гамбургеры. Закон и здравый смысл нам этого не позволяют. Мы ограничены СанПин, определённым расчётом белков, жиров и углеводов в пище. Более того, в одном регионе разрешены сосиски и пельмени, в другом — запрещены. Регламентируется это нормативными актами. Есть определённые продукты, которые здесь не выпускаются, а возить заморозку на территорию крайне затратно. Понимая это, а также учитывая любовь детей к фастфуду, выход у нас один — придумывать такие вариации блюд из разрешённых продуктов, чтобы детям было интересно приходить на школьные завтраки, обеды и полдники. Согласитесь, из субпродуктов или рыбы можно сделать нестандартные и очень вкусные блюда, которые будут выглядеть для школьников аппетитно, — рассказывает директор предприятия Михаил Водопьянов.

Два последних года в столовых различных школ города проходили дегустационные встречи, предваряя грядущие изменения. На них приглашали родителей, чтобы познакомить их со школьным рационом детей. В родительской среде нередко задаются логичные вопросы: за что я плачу, если ребёнок приходит с учёбы голодным? После дегустации гости заполняли анкеты, отмечая, что им понравилось, а что — нет и почему. На протяжении того же времени специалисты «ПроСервис Таймыр» приходили в столовые разных школ и наблюдали, что дети едят, а что несут назад, и сами пробовали приготовленную для школьников пищу.

Бойкот свинине

Антон Писаренко, заместитель директора по корпоративному питанию, рассказывает, что обновление меню стало итогом дегустационных встреч и летней работы:

– В этом году в детский рацион включена большая линейка молочной продукции, новые питьевые йогурты, молочные коктейли нескольких вкусов, расфасованные в индивидуальные стаканчики. Их дети попробуют в октябре. А другая молочная новинка — мороженое — уже подавалась в школах и, насколько знаю, одобрена учениками.

Молочная продукция, вводимая в рацион детей, — местного производства, компания отвечает за её качество. Часть новой молочной линейки позднее поступит в местные магазины, а часть предназначена только для школьного потребления.

Кроме того, из меню убрали некоторые ингредиенты, особо не любимые ребятами. А вот свежих овощей добавили: контракт на поставку огурцов с местными производителями заключён до конца мая.

– Томатов, к сожалению, в норильских теплицах не выращивают — слишком затратно, зато теперь дети будут круглый год получать на подгарнировке свежие огурцы вместо привычных солёных, — рассказывает Антон Писаренко.

Блины, которые прежде подавались только по субботам на завтрак в тех школах, где ребята учатся шесть дней в неделю, теперь будут предлагаться и в будние дни. Помимо того, из школьного меню ушла свинина.

– На дегустационных встречах мы выяснили, что среди школьников много детей мусульманской веры, но готовить отдельно для них у нас нет возможности. Так что пошли иным путём, оставив из мяса только говядину и курицу, — пояснили в «ПроСервис Таймыр».

Изменения коснулись и полдника: в нём останется традиционная выпечка, а также свежие фрукты, но добавится печенье.

– Это продукт, который любим многими детьми. В остальном полдник не претерпел изменений: был вариант заменить фрукты на соки, но мы отказались, потому что уверены, что детям на Крайнем Севере нужны витамины, содержащиеся в свежих фруктах, — поясняет Антон Писаренко.

Ещё одно дополнение меню ожидается с ноября. Полезная для северян рыба теперь будет представлена в рационе в том числе в виде рыбных палочек в панировке:

– Далеко не все любят рыбу. А палочки — тип продукта, напоминающий фастфуд, более привлекателен для детей. Разница в том, что мы предлагаем полезный продукт, сделанный специально по нашему заказу и исключающий какую–либо химию.

Изменения рациона едины для всех школ НПР.

Взболтать, но не смешивать

А вот что изменилось всего в двух образовательных учреждениях города — гимназии № 4 и школе № 6, так это столовая посуда. По просьбе родителей и самих ребят теперь для подачи вторых блюд будут использовать менажницы — тарелки с несколькими делениями внутри одной большой.

– В одной лежит салат, в другой — гарнир, в третьей — мясо с подливой. Сделано это, чтобы продукты не смешивались. Мы часто слышали от ребят: «Я бы съел макароны, но они в подливе от печени, а я её не ем». Соответственно, ребёнок остался голодным. Стаканы заменили кружками с ручками. От горячего чая стакан нагревается. Боясь обжечься, дети и чай не пьют, — рассказывает заместитель директора по корпоративному питанию «ПроСервис Таймыр».

В этих же школах планируют установить вендинговые автоматы по продаже воды, соков и полезных перекусов — злаковых батончиков, сухофруктов, разрешённых СанПиН. В «ПроСервис Таймыр» обещают, что в автоматах не будет шоколадок, чипсов или сухариков. Доступны автоматы будут ученикам, педагогам и приходящим родителям.

– Посмотрим, насколько эксперимент окажется удачным. Это действительно удобный способ без вреда для здоровья перекусить. Да и родителям спокойнее: если ребёнок не поел в столовой, у него будет альтернативный варинат, — считает Михаил Водопьянов.

В случае успеха опыт перенесут на другие школы, согласовав со специалистами управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Правда, масштабировать его на все образовательные учреждения сразу не получится, процесс будет постепенным и стартует не ранее следующего учебного года. А пока эффект от нововведений и новый рацион можно будет отслеживать на традиционных дегустационных встречах, которые начнутся с октября.

– Ещё одна идея, которую мы озвучили управлению образования — замена мебели в столовых нескольких школ, а в некоторых даже ремонт, мы готовы сделать это за свой счёт. Вспомните своё детство: в столовых стоят длинные столы, под ними — лавки. На обеде нужно, мешая товарищам, протиснуться на своё место. Это мы наблюдаем и сегодня. А существует же удобная и красивая столовая мебель, в том числе интересных расцветок. Мы уже начали работу: выбираем варианты, ищем производителей. Если получим одобрение администрации, мебель обновим уже после Нового года, а ремонт запланируем на период летних каникул. Мы считаем это важно, ведь аппетит складывается из множества составляющих, в том числе красоты блюда, окружающего пространства. И раз всем важно, чтобы дети ели, и ели хорошо, мы готовы к серьёзным вложениям, — считает Михаил Водопьянов.

ЦЕНная еда

Если сами ученики увидели новые блюда в меню, то их родители заметили изменение цен на школьный рацион. В «ПроСервис Таймыр» говорят, что повышение составило 5% и обусловлено общим ростом цен на продукты и логистику. В абсолютных цифрах это выглядит так: завтраки для 1–4–х классов остались бесплатными; обед стоит 197,14 рубля; полдник — 52,47 рубля. Для учеников 5–11–х классов стоимость завтрака теперь равна 193,57 рубля; обеда — 259,17 рубля; полдника — 52,47 рубля.

В «ПроСервис Таймыр» напоминают: если у родителей возникают вопросы, в том числе по меню или ценам, они могут обратиться в Telegram–канал «РК питания» (родительский контроль питания). Также здесь можно получить справочную информацию о школьном рационе, расписании дегустаций.

– Есть ещё один способ усилить интерес детей к школьному питанию и кулинарии, в частности — творческий путь, — рассказывает Антон Писаренко. — В прошлом году в трёх школах города (в каждом районе) мы провели конкурс «Весеннее настроение». Участники — школьники 5–7–х классов — в рамках домашнего задания готовили презентацию стола, отвечали на теоретические вопросы о питании и самостоятельно готовили блюда, которыми угощали родителей. Конкурс хорошо приняли сами дети, мамы с папами и специалисты управления образования. Планируем расширить его и на другие школы, чтобы ребята попробовали себя в роли шеф–поваров. Нам кажется, это многих заинтересует.