Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты

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Всего на участие в конкурсе по закупке инструментов в этом году поступило 46 заявок от 40 муниципальных образований края. Максимальные баллы набрали 11 учреждений: из Красноярска, Лесосибирска, Норильска, ЗАТО п. Солнечный, Боготольского, Ермаковского, Иланского, Манского, Сухобузимского и Шушенского районов.