МАУ ИЦ «Норильские новости»

Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты

Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты

Главная / Новости / Общество

Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты

Всего на участие в конкурсе по закупке инструментов в этом году поступило 46 заявок от 40 муниципальных образований края. Максимальные баллы набрали 11 учреждений: из Красноярска, Лесосибирска, Норильска, ЗАТО п. Солнечный, Боготольского, Ермаковского, Иланского, Манского, Сухобузимского и Шушенского районов.

Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты

"Новые музыкальные инструменты повысят мотивацию детей к обучению, дадут больше возможностей для совершенствования мастерства юных исполнителей", — сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Среди самых востребованных инструментов - баяны, аккордеоны, пианино, домры и балалайки. Также школы получат новые саксофоны, трубы, валторны, флейты, скрипки, гитары, ударные и шумовые инструменты.

На закупку новых музыкальных инструментов в рамках госпрограммы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" было выделено 10 млн рублей

Фото из открытых источников
24 августа в 11:14 370
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также