Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты
Детские школы искусств Норильска получат новые музыкальные инструменты
Всего на участие в конкурсе по закупке инструментов в этом году поступило 46 заявок от 40 муниципальных образований края. Максимальные баллы набрали 11 учреждений: из Красноярска, Лесосибирска, Норильска, ЗАТО п. Солнечный, Боготольского, Ермаковского, Иланского, Манского, Сухобузимского и Шушенского районов.
"Новые музыкальные инструменты повысят мотивацию детей к обучению, дадут больше возможностей для совершенствования мастерства юных исполнителей", — сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Среди самых востребованных инструментов - баяны, аккордеоны, пианино, домры и балалайки. Также школы получат новые саксофоны, трубы, валторны, флейты, скрипки, гитары, ударные и шумовые инструменты.
На закупку новых музыкальных инструментов в рамках госпрограммы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" было выделено 10 млн рублей