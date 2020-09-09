Детский сад №86 распахнул свои двери

Родители получили направления, однако в документах не указан корпус здания. Распределение воспитанников по корпусам будет вести заведующая детсадом, рассказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

- Этот детский сад не функционировал по своему прямому назначению больше 15 лет, последние три года в нём вели реконструкцию, ремонт проведён с учётом всех современных санитарных требований и техрегламентов, - пояснил он. – Впервые в нём откроются группы для детей младшего дошкольного возраста (с 2 лет).

Всего по Талнаху в садики в этом году распределено 817 детей, что больше прошлогоднего показателя (в 2019 году распределили 689 дошколят). Тем не менее, очередь в детсады Норильска сохраняется, по данным на 1 сентября в ней значится 4118 человек из всех районов города. В основном это дети от 1,5 до 3 лет, в единичных случаях – старше.

- Как правило, это приезжие ребята, поздно вставшие в очередь. Их направляем в садики по мере освобождения мест. Например, в прошлом году на 1 сентября очередь была свыше 5000 человек. Сокращение произошло из-за того, что сады увеличили численность воспитанников за счёт детей, пребывающих в отпусках. Когда они возвращаются, уходят другие. К счастью, северные отпуска позволяют увозить детей на 2-3 месяца, а то и больше, и у каждого заведующего есть график отсутствия каждого ребёнка. Так и происходит постоянная ротация, - пояснил он.

Ликвидацию очереди ускорит открытие после реконструкции второго корпуса детсада № 1 на ул. Московская, 20. Окончание работ ожидается в ноябре, к новому году управление образования планирует получить все документы для введения здания в эксплуатацию. Обновлённый корпус примет 215 детей и будет иметь группы для младшего дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет).

Помимо этого, в 2025 году начнётся реконструкции одного из старых детсадов в Кайеркане. Строительные работы, как ожидается, займут полтора-два года.

Андрей Колин также рассказал, какие из пяти садов (№3, 5 (второй корпус), 71, 73 и 90), закрывшихся этим летом на длительный ремонт, примут воспитанников до конца года.

- Напомню, что во всех пяти садах ремонты связаны с необходимостью соблюдения требований пожарной безопасности. Сроки окончания работ в них разные, но мы ожидаем, что в четырёх – кроме сада № 71 –строители завершат их в октябре-ноябре. В садике № 71 возникла задержка в связи с тем, что подрядчик – компания с материка. Рабочие должны были выдержать карантин и вовремя к ремонту не приступили. Но сейчас все на месте, людей много, срок окончания работ в саду изначально планировался в апреле, поскольку там самый большой объём ремонтов, надеюсь, строители нагонят отставание. Они обещают ускориться, - отметил Андрей Колин.

Он также прокомментировал 14-дневный карантин для учителей, который в Норильске пока сохраняется. Уже 14-15 сентября 90% педагогов должны выйти на работу, поскольку большинство прибыли в город в последние месяцы августа. В настоящий момент около половины учителей работают дистанционно, ученики, также находящиеся на изоляции, учатся онлайн.