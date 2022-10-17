Девять норильских предприятий приняли участие в акселераторе по промтуризму

Акселератор был организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга России. Обучение в рамках акселератора будет направлено на популяризацию технологического и кадрового потенциала российских производителей, продвижение региональных промышленных брендов, повышение интереса молодёжи к работе в сфере промышленности и демонстрацию продукции. Представители восьми регионов (Москвы, Пермского края, Амурской, Кемеровской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей), чьи предприятия успешно прошли обучение в акселераторе 2021 года, прочтут кейс-лекции новым участникам. По итогам прошлогоднего акселератора 250 предприятий разработали экскурсии, в том числе профориентационные туры для школьников. Туристические продукты, разработанные в рамках акселератора этого года, интегрируют в федеральные проекты, направленные в том числе на профориентационное развитие детей.

«Уже стартует блок обучения для представителей промышленных предприятий и промышленных экскурсоводов. Все участники обучения получат дипломы РАНХиГС. И в феврале федеральные эксперты оценят экскурсии на местные предприятия, – сообщила Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма. – Участие в федеральном акселераторе может дать нашей территории возможность получить дополнительное финансирование на благоустройство туристических маршрутов, войти в реестры Минпромторга, в федеральную программу профориентации».

Развитием различных видов туризма на территории туристско-рекреационного кластера «Арктический» Агентство развития Норильска активно занимается с 2019 года. О промышленном туризме всерьез заговорили около года назад.

«Этим летом мы создали рабочую группу по разработке концепции развития промышленного туризма. Удалось объединить порядка 16 предприятий, готовых открыть свои двери как для внешних, так и – что самое главное – для внутренних туристов. Мы пригласили компанию MICE Market, одного из лидеров обучения промышленных экскурсоводов. На сегодня в Норильске уже есть шесть аттестованных экскурсоводов промышленного туризма, и мы надеемся, что их число увеличится. Сейчас ведется проработка экскурсионных маршрутов и уже совсем скоро – в ноябре – предприятия постепенно начнут открывать свои двери для туристов. Первыми это сделают наши самые северные теплицы, майнинговая ферма, молокозавод, предприятия группы компаний «Жар.Птица», Заполярный пищевой комбинат, пивзавод», – рассказала Анастасия Король.