Девятиклассники Красноярья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Во время собеседования девятиклассникам предстояло выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы отводилось 15 минут.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачёт-незачёт». Для выпускников, получивших «незачёт» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения – 15 марта и 15 мая.

Результаты ученики смогут узнать в своих школах не позднее 18 февраля.