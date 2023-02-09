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Девятиклассники Красноярья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Девятиклассники Красноярья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

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Девятиклассники Красноярья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

В регионе в нём приняли участие 30 378 человек. В случае успешного прохождения собеседования школьник получает доступ к государственной итоговой аттестации.

Девятиклассники Красноярья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Во время собеседования девятиклассникам предстояло выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы отводилось 15 минут.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачёт-незачёт». Для выпускников, получивших «незачёт» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения – 15 марта и 15 мая.

Результаты ученики смогут узнать в своих школах не позднее 18 февраля.

Фото Ирина Яринская
9 февраля в 13:53 530
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