Девятиклассники пишут экзамен по математике

В этом году в Норильске 1994 девятиклассника допущены к сдаче экзаменов. Основной государственный экзамен напишет 1941 школьник, а также 49 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут, а для обучающихся с ОВЗ и инвалидов его продляют на полтора часа. Результаты школьники узнают в течение десяти рабочих дней. Если итог не удовлетворит учащегося, он сможет пересдать экзамен 4 или 6 июля.

Напомним, что в этом году в городе организовано 13 пунктов проведения экзаменов, ещё четыре площадки предназначены для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.