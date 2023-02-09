Диксонская средняя школа отметила юбилей

Ровно 80 лет назад она приняла своих первых учеников. Тогда их было всего семь, а школа представляла собой две комнатки а бараке. В 1944 году школе было передано другое здание, где она базировалась до 1948 года. Но и это здание оказалось тесным, учеников становилось все больше и помещений не хватало. В 1948 году была построена большая двухэтажная школа. К этому времени учеников было уже 150 человек. В 1953 году состоялся первый выпуск. С этого года школа стала средней. К 1957 году и в этом здании становится тесновато. Тогда было принято решение строить еще одно здание для начальных классов.

К 1962–1963 годам диксонская школа насчитывала 375 человек, в ней работали 25 учителей. В 1964–1965 годах школа перешла на кабинетную систему обучения.

В начале марта 1989 года школа сгорела. Школьникам пришлось учиться в наспех переоборудованном под школу здании интерната. А в 1994 году было построено новое трёхэтажное здание со спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой и школой искусств.

На минувшей неделе в Диксоне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею школы. Поздравить коллектив и учащихся школы пришли глава городского поселения Николай Бурак и председатель Совета депутатов городского поселения Александр Сергеев.

Первой с приветственным словом выступила директор образовательного учреждения Джамиля Низовцева: «За 80 лет работы школы было проведено более 175 тысяч уроков, более 300 тысяч раз прозвенел школьный звонок, школа выпустила более тысячи выпускников. Первый выпуск школа сделала 70 лет назад. Многие выпускники остались в родном посёлке, приняли участие в его развитии. Не счесть и профессий, которыми овладели наши выпускники.

За 80 лет школой управляли 14 директоров. Хочу сегодня выразить особую признательность своим коллегам. Вы мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые и чуткие, интересные и неравнодушные люди. А вместе мы – большой творческий, слаженный коллектив. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, постоянный творческий поиск!

Я желаю родной школе двигаться дальше и быть успешной. Мне хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее! Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день и знаем, что все наши замыслы осуществятся! С днём рождения, школа! С юбилеем!»

К словам поздравлений также присоединились глава городского поселения Николай Бурак и выпускник 1991 года, председатель Диксонского Совета депутатов Александр Сергеев. Они пожелали школе дальнейшего роста и процветания, коллективу – новых достижений и талантливых учеников, а учащимся – успехов в учёбе и смелых планов.

Также со знаменательной датой виновников торжества поздравили председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко, директор «Диксонбыт», выпускник 2009 года Алексей Котов и сотрудники Культурно-досугового центра.

В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам учреждения были вручены заслуженные награды. С творческими номерами на сцене выступили учащиеся школы, воспитанники детской школы искусств и артисты Культурно-досугового центра, а также выпускники прошлых лет, которые продолжают трудиться на благо Диксона.