Директор Агентства развития Норильска принял участие в КЭФ-2021

Годы идут, и уже привычный всем промышленный город Норильск меняет вектор развития. Направлений множество — креативная экономика, туризм, высокотехнологичное предпринимательство и производство. Уже через несколько лет изменения будут видны, этому поспособствует недавно подписанное четырёхстороннее соглашение, а также соглашение с «Норникелем» об инвестировании средств в туризм на Таймыре.

«Важно не только создавать туристическую инфраструктуру. Нужна новая образовательная среда, которая будет способствовать появлению так называемых экосапиенсов. То есть туристы, и прежде всего мы сами — норильчане и таймырцы — должны поменять своё отношение к природе, стать более ответственными по отношению к ней. Но и сама инфраструктура должна помогать в формировании такой культуры. Нужна альтернативная энергетика, современные очистные сооружения и другие технологии, которые позволят минимизировать воздействие на экосистему», — пояснил Максим Миронов.

Что касается креативной экономики, то сегодня в Норильске есть интересные и перспективные проекты. Например, «IT-Куб» — коллаборация, где изучают программирование, искусственный интеллект, 3D-моделирование, и школа декоративно-прикладного искусства «Мастера Севера». Также в планах АРН создать креативный кластер, который объединит представителей самых разных сфер и профессий и позволит норильчанам реализоваться в любимом деле, создавать продукцию, востребованную далеко за пределами Норильска, и реализовывать её.

Высокотехнологичное производство также не стоит на месте. Здесь рассматриваются два направления — строительство новых зданий и высокотехнологичный передел цветной металлургии. По примеру западных компаний в Норильске планируется достигнуть максимальной автоматизации труда. И хотя в городе уже 30 лет не строили новые дома, до 2035 года будет возведено около ста новых зданий. Но из-за ограничений логистики все они будут строиться на месте старых домов.

«Строительные отходы, которые появляются в рамках реновации, принято вывозить или складировать. Но вместо этого мы хотим создать технопарк для малого и среднего бизнеса, где предприниматели могли бы заниматься переработкой отходов и создавать новые строительные материалы и продукты для возведения домов или создания необходимой инфраструктуры», — добавил директор АРН.