Директор местной подрядной организации незаконно присвоил 11 млн рублей

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД, в августе 2019 года с подрядной организацией был заключён муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта.

Акты о выполненной работе генеральный директор организации предоставил в соответствующие инстанции. В документах были указаны ложные данные о якобы выполненных работах на сумму более 11 млн. После согласования и утверждения документов на счёт организации были переведены денежные средства, которые мужчина присвоил и потратил на погашение долгов.

Во время допроса злоумышленник признался в содеянном и обязался добровольно возместить ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.