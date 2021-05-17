Директор Таймырского краеведческого музея удостоена государственной награды

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ольгу Корнееву, директора Таймырского краеведческого музея.

Ольга Корнеева возглавила учреждение в 2002 году. За это время музей сделал огромный рывок. Он получил статус государственного учреждения, а с 2007 года функционирует как краевое государственное учреждение культуры. За время своего руководства Ольга Корнеева наладила множество тесных контактов с научными учреждениями. На её счету большое количество выставочных проектов. Также она имеет звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник Таймыра», «Почётный гражданин Таймыра», ветеран труда Красноярского края.