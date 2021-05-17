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Директор Таймырского краеведческого музея удостоена государственной награды

Директор Таймырского краеведческого музея удостоена государственной награды

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Директор Таймырского краеведческого музея удостоена государственной награды

Директор Таймырского краеведческого музея удостоена государственной награды

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ольгу Корнееву, директора Таймырского краеведческого музея.

Ольга Корнеева возглавила учреждение в 2002 году. За это время музей сделал огромный рывок. Он получил статус государственного учреждения, а с 2007 года функционирует как краевое государственное учреждение культуры. За время своего руководства Ольга Корнеева наладила множество тесных контактов с научными учреждениями. На её счету большое количество выставочных проектов. Также она имеет звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник Таймыра», «Почётный гражданин Таймыра», ветеран труда Красноярского края.

Фото из открытых источников
17 мая в 14:42 80
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