Дистанционно или очно

Все школы Большого города готовы к началу нового учебного года, который традиционно начнётся первого сентября. Уже известно, что в 2020-2021 учебном году ожидается 24995 учеников, из них 2800 первоклашек. Но большой праздничной линейки, по рекомендации Роспотребнадзора, к сожалению, не будет. У всех классов в кабинетах будет проходить урок мужества и мероприятия, приуроченные к юбилею Великой победы.

Для кого же учебный год начнётся очно?

-Ожидается, что ученики 1-5 классов и 9, 11 будут обучаться очно, а 6-8 и 10 классам будет предложена очно-дистанционная форма обучения. Данный режим рекомендован министерством образования края, в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе,- прокомментировал Андрей Колин.

В Норильске сохраняется указ №17 пункты 3.2, 3.3 губернатора Красноярского края, поэтому прибывшие из отпуска в конце августа учителя и школьники, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. В связи с чем на первое сентября ожидается всего 1550 первоклассников, а это порядка 50% от заявленной численности. Ограничения распространяются и на педагогов.

-По нашим данным, к началу учебного года может приступить не весь педагогический состав. И всё это связано с обязательной самоизоляцией. Поэтому, на мой взгляд, такая форма (очно-дистанционная) будет уместна на данном этапе, это обеспечит всем равные условия, - объяснил Андрей Колин. – Также по указу президента в Красноярском крае принят закон о защите прав ребенка, в соответствии с которым все учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Поэтому наша задача - чтобы началка училась максимально очно - для исполнения данного поручения.

Учебный процесс будет проходить строго по рекомендациям, которые прописаны в методических письмах Роспотребнадзора. И главная деталь – это Дезары, приборы смогут фильтровать воздух в присутствии учеников. Уже в конце этой недели они будут установлены в каждой школе.

До 31 августа на официальных сайтах всех учебных учреждений появится информация об организации учебного процесса: в каком классе будет ребенок, кто будет классный руководитель либо об изменениях в классном коллективе. Будут опубликованы номера горячей линии администрации, по которым можно задать все интересующие вопросы. Также на сайтах можно будет ознакомиться с информацией о поэтапном режиме работы школ. Первый – с 1 по 5 сентября, второй – с 7 по 12 сентября и так далее.