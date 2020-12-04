Дистанционное обучение продлили

Исходя из рекомендаций краевого министерства, эпидемиологической обстановки в городе и докладов профильных ведомств было принято решение с 7 декабря продлить дистанционное обучение для учащихся 5–8, 10-х классов, в том числе по направлениям культуры и спорта для тех же категорий обучающихся до 28 декабря. Что касается учеников 1–4, 9 и 11-х классов — для них сохраняется очная форма обучения. Исключением станет школа № 24 в Снежногорске, здесь все учащиеся с 1 по 11-й класс переведены на дистанционку.

– Отмечу, что дети с 5 по 11-е классы, которые получали бесплатное горячее питание в школах и находятся или находились на дистанционном обучении, начнут получать продуктовые наборы. Сейчас технологам предстоит определиться с наполнением таких наборов, исходя из стоимости питания на один учебный день в Норильске. Все льготники, имеющие право на такие наборы, обязательно их получат. Опыт работы есть, механизм существует, сбоев не было, все отработаем, — сообщила Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике.

Исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев дал поручение начальнику правового управления администрации подготовить соответствующие изменения в ранее подписанное постановление.

В завершение Николай Тимофеев резюмировал:

– Необходимо неукоснительно соблюдать все превентивные меры, которые отражены в рекомендациях Роспотребнадзора и указах губернатора края. В первую очередь это касается соблюдения масочного режима и дистанции. Убедительная просьба к родителям — усилить контроль безопасности детей, а также провести беседы о противопожарной безопасности.

Напомним, что актуальную информацию о порядке организации обучения можно получить на официальном сайте образовательного учреждения или непосредственно в нём. Для получения дополнительных комментариев можно обратиться в управление образования администрации города в рабочие дни с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Телефон 43-72-00 (добавочный *3202).