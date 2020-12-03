Дистанционный режим работы узаконили

С 1 января 2021 года вступит в силу документ, который вносит поправки в статьи Трудового кодекса, которые регулируют особенности труда дистанционных работников. Суть такой формы работы в том, что сотрудник работает вне офиса. Также бывает комбинированная форма — когда часть времени работник проводит на рабочем месте, а часть — вне его. Период дистанционной работы не может превышать шесть месяцев.

Документ уточняет особенности режима работы, порядок предоставления отпусков и дополнительные гарантии по оплате труда. Так как удалённая форма работы не является поводом для занижения заработной платы.

Также в законе проговаривается такой момент, как прогул, — это значит, что сотрудник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.