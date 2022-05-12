Дизайнеры из Норильска могут принять участие в Московской неделе моды

Принять участие в показе могут дома моды и дизайнерские марки, зарегистрированные в России. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Отбором участников займётся экспертный совет, в который войдут всем известные дизайнеры, модельеры и другие представители модного мира. Мероприятие включает в себя подиумные показы, профессиональный шоурум, маркет и деловые программы. Модные показы позволят дизайнерам заявить о себе среди клиентов и экспертов, расширить сеть продаж, найти новых партнёров. Прямые трансляции показов пройдут в социальной сети ВКонтакте, а также на различных онлайн-платформах.