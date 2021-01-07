Для безработных сохранили повышенные выплаты

Данная мера была принята на период пандемии, но в конце 2020 года Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал постановление о её продлении. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, а минимальное - 1500 рублей. Первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Напомним, что в пандемию максимальный размер увеличили с 8000 рублей до 12 130 рублей.