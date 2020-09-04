Для будущих героев

73 кадета — юнармейцы, воспитанники казачьего класса, клубов «Диверсант» и «Православный север» — посетили стрелковый полигон и автопарк, пообщались с морскими пехотинцами и десантниками. Удостоились такой чести только самые лучшие: волонтёры, активисты и победители соревнований. «Заполярка» присоединилась к мероприятию, чтобы узнать, как живут и о чём мечтают подростки, которые уже сейчас твёрдо решили, что хотят защищать Родину.

Преемственность поколений



8 утра. Общее построение перед отправлением из города. Дети в форме весело общаются друг с другом и обмениваются смешными картинками из интернета, но услышав команду инструкторов, дружно становятся в строй.

– Приказ понят?

– Так точно! — чётко и по–взрослому отвечают ребята и по очереди запрыгивают в кузов военной машины.

Интересуюсь у Дмитрия Теремцова, резидента боевого братства, отличаются ли кадеты от других детей?

– Они более ответственные, воспитанные, — отвечает Дмитрий. — Я часто говорю с детьми о службе, рассказываю о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны, и они с интересом слушают. Когда мы проводим мероприятия для школьников, как правило, двое из десяти подходят и спрашивают, как записаться в военно–патриотический кружок. Так что не всё ещё потеряно для этого поколения. А мы, в свою очередь, делаем всё от нас зависящее, чтобы заинтересовать ребят и воспитать их патриотами, для которых слова «честь» и «долг» — не пустой звук.

Тесновато, но жить можно

На базе нам первым делом дают инструктаж по технике безопасности. Затем ведут по лагерю: вот импровизированный кинотеатр, где служивые смотрят военно–патриотические фильмы, там — комната психологической работы и реабилитации, здесь — палатка медвзвода и палатки, где живут военные.

– Тесновато, но жить можно. Дырок нет, с крыш капать не будет, — рассуждает тринадцатилетняя Алина Чимитдоржиева, кадет казачьего класса. Девочка поделилась, что занимается спортивной акробатикой и имеет неплохие результаты.

– Я мечтаю работать в МЧС, а для этого нужно тренировать выносливость, — пояснила она.

Показали нам и парк боевых машин. Здесь и танк Т–80, и КШМ «Витязь», и другие чудеса.

– Так не залезешь, Софья! — кричат взрослые прыткой девчонке, пытающейся вскарабкаться на гусеничный автомобиль, но ошибаются. Софья взобралась.

– У нас с папой специфический интерес — мы любим военную технику. И больше всего восторгаемся танками, – делится девочка. – Я пока не знаю, хочу ли служить, всё–таки это большая ответственность, но когда в школу пришла «Юнармия», я сразу же записалась.

На поле боя

Самая долгожданная часть экскурсии — посещение полигона. Услышав выстрелы, младшие школьники признаются инструктору, что им страшно...

– Вот! А вы представьте, каково было детям в 1941 году, когда война началась. Всегда помните о том, что они пережили, — наставляет инструктор.

Также ребятам рассказали, что каждый военный должен уметь оказывать первую помощь. Полевой врач научил юных бойцов перевязывать раны, накладывать жгут и транспортировать раненых. Дети без труда отвечают на каверзные вопросы доктора, ведь у некоторых из них уже был опыт.

– Мои ученики проделывали такое. Школьница порвала связку, кадеты быстро сориентировались и отнесли её в медпункт. Медсестра отметила, что они всё правильно сделали, похвалила, — с гордостью рассказывает Наталья Ярмиева, преподаватель казачьего класса.

Кто кого

Для военного важно уметь побеждать, превозмогая усталось и боль. Ребятам посоветовали посоревноваться между собой, объяснив, что главное — выносливость, воля к победе и сила духа. Молодёжь поделили на команды и предложили выяснить, кто больше подтянется на турнике.

Если зрители видели, что кадет подтягивается всего четвёртый раз, но старается из последних сил, ему кричали:

– Давай! Ты можешь!

В лагере военных юные норильчане провели весь день. Но никто не устал. Ребята были впечатлены увиденным и услышанным, вдохновлены напутствиями военных и на обратном пути делились мечтами о блестящем будущем.