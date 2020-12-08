Для чего нужна выписка из ЕГРН?

В основном справку из ЕГРН запрашивают на случай покупки/продажи квартиры, земельного участка, дарении, вступлении в наследство и т. д. Отметим, если человек не является собственником объекта или его законным представителем, то он сможет запросить только общедоступную информацию. Например, самая востребованная выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, которая позволяет получить сведения о законных правообладателях, адресе объекта, кадастровой стоимости, наличии или отсутствии ограничений (обременений) прав (ипотека, арест/запрет и т. д.).

Запросить справку из ЕГРН можно в бумажном виде в офисах Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в электронном - на официальном сайте Росреестра.

Отметим, что данная услуга платная. Стоимость выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для физических лиц - 460 рублей (в электронном виде - 290 рублей), для юридических 1270 рублей (820 рублей в электронном виде).