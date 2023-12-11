Для детей коренных малочисленных народов появятся специальные кочевые группы в детских садах

Данный приказ издан Минпросвещения РФ и зарегистрирован в Министерстве юстиции. Он позволяет детским садам создавать кочевые группы для детей коренных малочисленных народов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности родителей.

Приказ закрепляет понятие «кочевые дошкольные группы», обозначающее передвижную группу дошкольной образовательной организации, которая следует за перемещением таких людей. Также кочевая дошкольная группа может быть разновидностью семейной группы на усмотрение дошкольной образовательной организации. В неё могут входить воспитанники одного и разных возрастов.

В таких случаях материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности обеспечивается образовательной организацией.

Кроме того, в документе отмечается, что кочевые дошкольные группы могут иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.

Режим таких групп будет определяться исходя из особенностей жизнедеятельности и потребностей коренных малочисленных народов.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2026 года.