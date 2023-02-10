Для кого проведена февральская индексация пенсий

Регулярный рост пенсионных выплат в РФ предусмотрен на законодательном уровне. Индексация пенсий, то есть, увеличение размера пенсионного обеспечения на основании уровня инфляции, происходит в России ежегодно. Прибавка бывает плановой и внеплановой. В любом случае размер пенсионного обеспечения не может быть ниже уровня прожиточного минимума в регионе проживания.

Основная индексация пенсий в очередной раз прошла в начале 2023 года – тогда были увеличены страховые пенсии неработающим пенсионерам на 4,8%. Информация об индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6%, опубликованная в газете «Заполярная Правда» № 8 от 3 февраля 2023 года, относится к февралю 2022 года.

На индексацию пенсий с 1 февраля 2023 года могут рассчитывать те, кто уволился с работы по причине выхода на пенсию в период с октября по декабрь 2022 года. Так, страховые пенсии граждан, которые ушли с работы не позднее октября 2022 года, будут проиндексированы на 4,8%. Средняя прибавка составит одну тысячу рублей. В целом страховая пенсия вырастет на 8,5%. Дело в том, что работающие пенсионеры получают пенсионные выплаты без учёта индексации, утверждённой для неработающих граждан. Но как только человек уволится с работы, ему начинают выплачивать пенсию с учётом всех «пропущенных» индексаций. Происходит это не в тот месяц, когда они прекратили осуществлять трудовую деятельность, а несколько позже. На это уходит около трёх месяцев, и как раз в феврале наступает срок подобных выплат для тех, кто ушёл с работы в октябре–декабре.

Ежегодная индексация с 1 февраля 2023 года также касается федеральных льготников, в число которых входят пенсионеры, получающие единовременные денежные выплаты (ЕДВ). Среди её получателей — инвалиды и дети–инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий (только из числа лиц определённых категорий, преимущественно военнослужащие), граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также ликвидаторы и пострадавшие от последствий техногенных аварий граждане. С непосредственной индексацией пенсий это не связано. Коэффициент индексации устанавливает правительство. Предварительно в 2023 году коэффициент индексации 11,9%.

С 1 января 2023 года начала работу новая структура, которая будет решать вопросы пенсионных и социальных выплат — это Социальный фонд России, новое ведомство объединило в себе Фонд пенсионного (ПФР) и социального страхования (ФСС).