Для Красноярских высокотехнологичных компаний доступно льготное кредитование

Представители малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности, науки и информационных технологий могут получить кредиты по ставке 3% как на инвестиционные, так и на оборотные цели. Максимальная сумма кредитования составляет 500 млн рублей, срок субсидирования — до трёх лет. Специальный кредитный продукт разработан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Развитие высокотехнологичных инновационных МСП-компаний невозможно без инвестиций. При этом финансирование таких проектов часто требует крупных вложений. Привлекая кредиты, малый и средний бизнес в данной сфере часто сталкивается с тем, что банки рассматривают инновационные компании как рискованных заёмщиков. В связи с этим финансовые организации неохотно выдают высокотехнологичные кредиты, а в ряде случаев компенсируют возможные риски увеличением процентной ставки или ужесточением требований к заёмщикам. Поэтому и разработан специальный кредитный продукт, который позволит оказать адресную поддержку высокотехнологичным компаниям», — говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Один из главных критериев для получения льготного кредита для высокотехнологичных компаний — работа как минимум в одной из 16 приоритетных отраслей. Воспользоваться программой может малый и средний бизнес, деятельность которого связана с искусственным интеллектом, коммуникационными технологиями, фармацевтикой и биоинженерией, интернетом вещей, производственными инновациями и т. д. Кроме того, компания должна относиться к субъектам МСП, иметь годовую выручку от 100 млн рублей, среднегодовой прирост выручки обязан составлять не менее 12%, а также предприятие должно владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Для оформления кредита высокотехнологичной инновационной компании необходимо подать заявку через Цифровую платформу МСП.РФ. Далее МСП Банк рассмотрит заявку. Она будет оцениваться на соответствие требованиям, банк запросит у предпринимателя необходимые документы. Для одобрения кредитования необходимо получить оценку инновационности от Экспертного совета при Корпорации МСП. В него входят представители регионов, фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и другие профильные специалисты. После подтверждения права на получение льготного финансирования специалисты Корпорации МСП помогают заявителям подготовить необходимый для банка пакет документов, консультируют по ведению бизнеса вплоть до получения средств в банке.

Программа кредитования высокотехнологичных компаний, запущенная в 2022 году, модернизируется с учётом запросов бизнеса, корректируются и упрощаются условия подачи заявки для участников. Так, было уменьшено число необходимых документов для подтверждения инновационности проекта. Также на текущий момент отсутствуют ограничения по количеству договоров кредитования и скорректированы в пользу заявителя условия расчёта темпов роста выручки и подтверждения конкретного вида деятельности.

Отметим, что при недостаточности собственного обеспечения для получения высокотехнологичного кредита возможно использование «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональной гарантийной организации.