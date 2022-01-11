Для малообеспеченных россиян предложили снизить НДФЛ

Он уверен, что ставка налога должна быть снижена вплоть до 0%, для тех, чей доход ниже 25 тысяч рублей. К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно, считают депутаты.

Уже несколько партийных фракций Госдумы предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это значит, что те, кто получает зарплату в размере МРОТ или меньше, могут быть освобождены от НДФЛ. Но для более обеспеченных россиян ставка налога существенно вырастет.

«Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, думское большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться», - цитирует Ярослава Нилова агентство новостей Rambler.