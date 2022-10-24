Для молодёжи края разработаны два инвестпроекта по профориентации

Проект «Профессиональный нетворкинг» предполагает организацию коммуникативных площадок на базе образовательных организаций, досуговых учреждений, центров занятости. В процессе участвуют дети, их родители, работодатели и эксперты. Специалисты службы занятости рассказывают школьникам о мире профессий и рынке труда, образовательные организации – о программах подготовки, а представители предприятий – о перспективной кадровой потребности.

Проект «Волонтёрская «Лаборатория новых форм» направлен на развитие добровольческого профориентационного движения края «Твои горизонты». Оно создано по инициативе агентства труда и занятости населения региона в 2007 году. Помощь подросткам в профессиональном определении оказывают добровольцы-профориентаторы из числа студентов и старшеклассников. Знание профориентационной работы им дают специалисты службы занятости. Проект предполагает обновление этой системы и продвижение в районах края новых проектов, созданных добровольцами.

Апробация инновационных проектов уже прошла в Красноярске, затем они будут масштабированы на другие муниципалитеты.

Кроме того, Красноярским краевым центром профориентации агентства труда и занятости населения Красноярского края реализуется проект «Диплом качества» в профессиональной ориентации». Это конкурс на выявление лучших региональных профориентационных практик и эффективно действующих моделей работы по профессиональному самоопределению молодежи. Заявить свою практику на конкурс можно до 1 декабря на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.