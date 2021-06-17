Для норильских отельеров пройдёт мастер-класс на тему «Управленческий учёт»

Участники мастер-класса узнают, как контролировать деятельность отеля с помощью цифр, узнают (или повторят) общепринятые экономические показатели применительно к гостиничной сфере, изучат специализированные отраслевые параметры, потренируются анализировать доходы и расходы, принимать решения на основе цифр.

За одно занятие слушатели усвоят программу большого тематического кейса, которая уже четыре года применяется на курсах профессиональной переподготовки «Менеджмент гостеприимства».

Проведёт мастер-класс Екатерина Брюханова, управленец с 20-летним опытом в сфере гостеприимства, участвовавшая в реновации и проектировании отелей.

Встреча для собственников и управленцев гостиниц состоится в пятницу, 18 июня, на Кухне АРН (ул. Комсомольская, 33а). Начало в 18.00. Регистрация уже открыта по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1679878/