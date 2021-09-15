МАУ ИЦ «Норильские новости»

Для норильских старшеклассников провели уроки мужества и патриотизма

Для норильских старшеклассников провели уроки мужества и патриотизма

Главная / Новости / Общество

Для норильских старшеклассников провели уроки мужества и патриотизма

Для норильских старшеклассников провели уроки мужества и патриотизмаДля норильских старшеклассников провели уроки мужества и патриотизмаДля норильских старшеклассников провели уроки мужества и патриотизма

Член Общественного совета при Норильском ОМВД Валерий Шабурин и ветеран местного отделения «Боевого братства» Андрей Мусатов пообщались с 11-классниками школы № 6.

Беседа оказалась весьма интересной и полезной для старшеклассников. Они больше узнали о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и о том, как наши бойцы выполняли интернациональный долг в республике Афганистан, посмотрели фильм о норильчанах, погибших в военных конфликтах. Андрей Мусатов рассказал школьникам о своей службе на Северном Кавказе и о борьбе с терроризмом. Ребята буквально засыпали гостей вопросами и поделились свежими впечатлениями об услышанном и увиденном.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
15 сентября в 15:36 230
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также