Для обществ инвалидов НПР проводят «Кружок рукоделия»

В Норильске «Кружок рукоделия» проходит в обществе инвалидов с сентября. Занятия проводятся ежедневно, но из-за пандемии количество человек в группах небольшое - 2-5 человек в целях соблюдения социальной дистанции. Также некоторые берут вышивки для занятий домой. Для маломобильных инвалидов материалы развозят по домам.

Помимо вышивания женщины вяжут пледы и тёплые носки из толстой пряжи. Кому-то по душе стала вышивка крестиком и гладью, кому-то - алмазная мозаика или роспись картин по номерам.

Ассортимент закупленных материалов очень широкий. Чтобы каждый мог найти для себя занятие.

Также часть закупленных материалов были переданы в Центр «Виктория». В нём из-за ковида инструкторы самостоятельно проводят занятия рукоделия с детьми для трех групп. Всего поделками занимаются 42 ребёнка.

В Кайеркане кружок работает дважды в неделю и также небольшими группами по 2-3 человека. А остальные забирают вышивки для занятия на дом.

В Талнахе в детский сад «Колокольчик» передано 175 штук изделий для рукоделия и развития мелкой моторики у детей–аутистов. Занятия в группе проводятся для 12 воспитанников.

- Знаете, творческие кружки поэтому и творческие, что ребёнок делает работу, как хочет и как он сам видит. Задача педагога не менять, не исправлять, а тонко направлять, не меняя сути работы. Каждый рисунок наших детей необычен и не повторим, поэтому хочется сказать спасибо педагогу — Долгополовой Анне Викторовна и всем родителям наших воспитанников, спасибо за вдохновение и труд. Дальнейших успехов, - отметила Высоцкая Ирина, заведующая отделением психологов педагогической помощи.

Всего на сегодняшний день закуплено 684 штуки товаров для кружка на сумму 184 624 рубля. На оставшиеся средства, которые были не освоены в ноябре, будут закуплены дополнительные материалы для творчества.