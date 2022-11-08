Для пожилых норильчан разработана памятка с правилами безопасного поведения

Главная цель разработки памятки в том, чтобы уберечь пожилых людей от аферистов, которые зачастую ходят по квартирам и обманным путём выманивают деньги.

Как правило, обманщики представляются социальными работниками, представителями ветеранских организаций, медицинских и иных учреждений. Затем они проникают в квартиры граждан и действуют по стандартным схемам: «обмен денег» из-за несуществующей на самом деле денежной реформы, «замена страховых полисов». Нередко незнакомцы предлагают услуги по обеспечению бесплатными лекарствами и оформлению необходимых для этого документов на месте. Таким способом они отвлекают граждан и, дождавшись благоприятного момента, похищают их денежные средства и ценности.

Для предотвращения подобных ситуаций правоохранители напоминают пожилым людям несложный алгоритм действий:

- не открывайте дверь незнакомым людям, отказывайтесь от сомнительных услуг и предложений;

- если к вам в дверь позвонили незнакомцы, представившиеся соцработниками или работниками каких-либо других учреждений, не стоит сразу доверять им. Помните, что соцработники не приходят без предупреждения;

- соцработники не продают продукты, лекарства и медицинские приборы, не назначают надбавки и компенсации от государства;

- все сотрудники социальных учреждений имеют при себе удостоверяющие личность документы. Не стесняйтесь спросить их и убедиться лично.

Кроме того, попросите незнакомца пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите его прийти в другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться одни дома. Если это действительно сотрудник той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким образом вы сможете избежать возможных неприятностей.

Если вам позвонят по телефону и сообщат, что ваш родственник попал в неприятности и ему нужны деньги - не сомневайтесь, это мошенники! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. Самое главное - не волноваться и не поддаваться панике. Скажите позвонившему, что сможете собрать нужную сумму, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

На обслуживаемых административных зонах района проводится на постоянной основе разъяснительная работа с гражданами, до них доводится полная информация о способах совершения мошенничеств и необходимых мерах противодействия им. Но и сами граждане тоже должны быть осторожнее и стараться не попадать под влияние мошенников.