Для предпринимателей края проведут вебинар о юридической грамотности

Вебинар проведут Минэкономразвития России совместно с корпорацией «Синергия». В рамках занятия предприниматели повысят свою правовую грамотность и научатся самостоятельно предусматривать все возможные риски и ошибки в работе. Кроме того, участники узнают актуальные тенденции налогового контроля, а также как правильно выстроить отношения в бизнесе с партнёрами и другое.

В качестве спикеров в вебинаре примут участие — кандидат юридических наук, адвокат МКА «Филиппов и партнёры» Роман Шишкин, управляющий партнёр «Софонов и Романько» Илья Софонов, адвокат, старший партнёр МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнёры» Ольга Зеленая и партнёр «Кучерена Групп», эксперт в области антикризисной юриспруденции Анастасия Кучерена.

Вебинар пройдёт 4 февраля с 14.00 до 16.00.

Трансляция будет доступна по ссылке.