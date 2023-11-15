Для работников Норильской топливно-энергетической компании открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

В Старом городе после ремонта начал работу обновлённый спортивный комплекс. Здесь энергетики Норильска теперь могут отдохнуть от трудовых будней и укрепить здоровье. На площади более 1800 квадратных метров разместился бассейн, парилки и душевые, зона для бильярда, спортзал для командных видов спорта и тренажёрный зал, в котором расположены 20 станков для проработки всех групп мышц. Полная замена инженерных коммуникаций и свежая отделка экологичными материалами выполнена по программе улучшения социально-бытовых условий работников «Норникеля» «Сделано с заботой».

На торжественной церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса генеральный директор НТЭК Сергей Липин рассказал, что, помимо этого функционального помещения, в программу от предприятия вошли также объекты на ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и в Дудинке.

- Сегодня мы открываем наш новый дом спорта. В текущем году по этой программе мы отремонтировали уже более 2,5 тысячи квадратных метров помещений. Затраты составили 407 миллионов рублей. Мы считаем, что этот спортивный комплекс также станет популярен у наших сотрудников. Это будет дом здоровых, успешных, сильных сотрудников. Уверен, что здесь они реализуют свои спортивные планы и приумножат достижения, — сказал Сергей Липин.

Экспертиза здания, в котором располагался ФОК, началась в 2017 году. В первую очередь закрыли бассейн, поскольку его чаша и фундаментное основание перестали выдерживать функциональные нагрузки. После гидроизоляции и перезаливки пространство для тренировок усовершенствовали современной донной разметкой для удобства пловцов. Теперь 20-метровая ванна, разделённая на три дорожки, готова вновь принимать спортсменов. Восстановиться после тренировки помогут парные с душевыми по системе «тропический душ». Раздевалки оснащены фенами, полотенцесушителями и вместительными кабинками.

Спортивный зал площадью более 500 кв. метров размечен для занятий волейболом, баскетболом, мини–футболом и бадминтоном. Помимо непосредственно спортивных зон, отремонтированы тренерские комнаты и склады инвентаря. Комнаты отдыха оснастили кухонными гарнитурами, холодильниками, кулерами, мягкой мебелью и даже установили бильярдный стол.

Но при реализации проекта не обошлось без сложностей, рассказал заместитель генерального директора НТЭК по ремонту Михаил Шевчук:

- Для того чтобы сделать капитальный ремонт в спортивном зале, нам пришлось полностью отремонтировать кровлю. Снимали старые конструкции, приводили их к нормативу и возвращали всё обратно. Оборудование, задействованное в инженерных коммуникациях, преимущественно отечественное. Например, трёхзонная энергетическая установка климат–контроля. Иностранного производства только тренажёры.

С учётом всех рабочих зон оздоровительный комплекс способен вместить до ста человек в сутки. Работать он будет с 12 до 22 часов в будние дни, учитывая сменный график работы сотрудников.