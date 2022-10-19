Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования

Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности.

Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность и качество работы организаций. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор.

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения.

Решение позволит предотвратить разрыв производственных процессов.

Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.