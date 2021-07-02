МАУ ИЦ «Норильские новости»

Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»

Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»

Главная / Новости / Общество

Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»

Увлекательный квест провели специалисты Дворца творчества детей и молодёжи, педагоги, госавтоинспекторы и представители МСЧ.

Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»

Несмотря на капризы погоды, 70 школьников преодолели маршрут квеста, который состоял из нескольких конкурсных этапов. Ребята продемонстрировали свои знания в области безопасности жизнедеятельности и знания правил дорожного движения, с помощью сотрудников МЧС учились справляться с пожароопасными ситуациями и оказывать первую помощь условно пострадавшему.

После квеста капитаны команд на скорость примеряли на себя боевую экипировку пожарного. Победа оказалась на стороне девушек.

Заместитель начальника ОГИБДД Норильского ОМВД Денис Корнилов в преддверии 85-летия Российской Госавтоинспекции рассказал ребятам о своей службе и продемонстрировал служебные атрибуты сотрудников ГИБДД, при помощи которых осуществляется контроль над соблюдением скоростного режима, измеряются расстояния при дорожно-транспортных происшествиях, выявляются нетрезвые водители, оказывается первая помощь в случае ДТП. Мини-выставка полицейских спецсредств не просто подарила детям дополнительный заряд положительных эмоций, но и помогла закрепить знания ПДД, которые им пригодятся в жизни.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
2 июля в 09:31 400
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также