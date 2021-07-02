Для ребят из оздоровительных лагерей провели квест «Тропа безопасности»

Несмотря на капризы погоды, 70 школьников преодолели маршрут квеста, который состоял из нескольких конкурсных этапов. Ребята продемонстрировали свои знания в области безопасности жизнедеятельности и знания правил дорожного движения, с помощью сотрудников МЧС учились справляться с пожароопасными ситуациями и оказывать первую помощь условно пострадавшему.

После квеста капитаны команд на скорость примеряли на себя боевую экипировку пожарного. Победа оказалась на стороне девушек.

Заместитель начальника ОГИБДД Норильского ОМВД Денис Корнилов в преддверии 85-летия Российской Госавтоинспекции рассказал ребятам о своей службе и продемонстрировал служебные атрибуты сотрудников ГИБДД, при помощи которых осуществляется контроль над соблюдением скоростного режима, измеряются расстояния при дорожно-транспортных происшествиях, выявляются нетрезвые водители, оказывается первая помощь в случае ДТП. Мини-выставка полицейских спецсредств не просто подарила детям дополнительный заряд положительных эмоций, но и помогла закрепить знания ПДД, которые им пригодятся в жизни.