Для ребят из пришкольного лагеря общественники провели увлекательную викторину

Викторина прошла в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в пришкольном лагере на базе школы № 29. Ребятам предстояло в несколько этапов ответить на вопросы по истории и географии не только России, но и Красноярского края. Ведущие пытались запутать ребят каверзными вопросами, но они проявили блестящие знания и успешно справились со всеми заданиями.

После интеллектуальной части в ход пошли и физические испытания. И пока жюри в лице представителей Общественного совета при норильском ОМВД России Юрия Кононченко и Дмитрия Губарева и старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Ольги Лавриненко подсчитывали баллы, ребята, соревнуясь друг с другом, дружно надували шары. А завершился праздник созданием триколора из тех самых шаров.

Победителям викторины, определившимся по количеству набранных баллов, общественники вручили заслуженные подарки. Лучшими интеллектуалами признаны Дарья Романова, Лев Кислов и Анастасия Григорьева.