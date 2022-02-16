Для ребятишек из детского сада «Солнышко» провели квест-игру «Дорожные приключения Бабы–яги»

Главным героем праздника стала Баба–яга. Её ступа сломалась, потому передвигаться по городу ей пришлось пешком. Вот только правил дорожного движения она не знала, из-за чего и была остановлена инспекторами ГИБДД. Признавшись в своей неграмотности, она попросила помощи у ребят. Дети предложили Бабе–яге поучаствовать в игре, где ей нужно было угадать названия дорожных знаков, сложить пазлы–картинки с дорожными ситуациями, распознать значение сигнала светофора, а также пройти эстафеты «Извилистая дорога» и «Прокати колесо». Юные помощники дорожных полицейских с задачей по перевоспитанию сказочной нарушительницы справились успешно. Лучшим знатокам дорожных правил сотрудник полиции вручила тематические раскраски и брелоки со световозвращающим элементом.