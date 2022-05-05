Для школьников Талнаха провели экскурсию в музее боевой славы

В мероприятии приняли участие шестиклассники из школы № 33. Ребятам рассказали о подвигах наших солдат во время Великой Отечественной войны, провели экскурсию по музею боевой славы, который базируется в Молодёжном центре.

Экспозиции музея включают в себя артефакты разных времён — от Великой Отечественной войны до локальных конфликтов современности. В музее можно узнать об истории боевых операций в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии.

В свою очередь, школьники подготовили для организаторов мероприятия творческий сюрприз — они исполнили стихи и песни о войне.

Напомним, что музей после обновления и ремонта был открыт в декабре прошлого года. Главными инициаторами его создания были ветераны боевых действий и военной службы местного отделения «Боевого братства».