Для тех, кто в танке

Играют все

По итогам 2021 года общий оборот игрового контента в СНГ составил более миллиарда долларов, а наша страна оказалась на шестом месте по числу геймеров, расплачивающихся за покупки в игре реальными средствами. По сравнению с 2020–м в прошлом году количество покупок виртуального имущества выросло на 30%.

В Норильске геймеров не меньше, чем в любом крупном городе средней полосы. После появления скоростного интернета местное население массово погрузилось в коллективные онлайн–игры. Это отчасти обусловлено климатом, когда проще прогуляться по просторам виртуальных миров, чем тащиться куда–то в минус сорок. Некоторые норильчане весьма активно совершают покупки в играх, чем привлекают внимание мошенников. В год в местное отделение полиции обращаются около шести потерпевших (а по России — менее 10% от общего количества), лишившихся бесценного игрового имущества.

Ну украли у тебя волшебные тапки, меч–кладенец или угнали модную бронетехнику. Разве можно переживать по такому поводу взрослому человеку? Можно, если вещь или игровой аккаунт стоят реальных денег, причём немалых. Например, цена прокачанного редкого танка в популярной игре World of Tanks может достигать 70 тысяч рублей. В игре R2 Online цена уникального меча достигает почти двух миллионов рублей. А в аккаунт топового игрока со всем содержимым, включая персонажа, могут быть вложены не только годы жизни, но и несколько миллионов настоящих рублей. Так что его утрата может стать для владельца настоящей трагедией, сравнимой с угоном автомобиля или кражей любимого пёсика.

Ложки не существует

На страницах «Заполярной Правды» мы много говорим о мошенничествах в сфере IT, но, как правило, это кражи средств с банковских счетов или личных данных. Подобные преступления активно раскрываются, и злоумышленники получают немалые сроки. А вот похищение виртуальной собственности в компьютерных играх или геймерских аккаунтов в России по–прежнему не вызывает пристального интереса силовых структур. Связанно это в первую очередь с тем, что в стране пока нет закона, чётко регулирующего права граждан на виртуальное имущество.

Поясню: сбережения, находящиеся на виртуальных счетах (рубли, доллары, золото, биткойны), — это реальные средства, с помощью которых можно приобрести товары или услуги. А вот как быть с боевым конём 56–го уровня или адамантовыми доспехами, законотворцы пока не понимают. Казалось бы, стащили у тебя дорогой калашников в GTA 5 — это же чистой воды хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ). Но российское законодательство определяет имущество как материальный объект, а нематериальным имуществом может считаться только результат интеллектуального труда: книги, программы, идеи. Так что, как говорилось в фильме «Матрица»: «Ложки не существует». А если чего–то не существует, то и украсть это невозможно. То есть замок на холме в World of Warcraft с точки зрения законов нашей страны — просто набор нулей и цифр и под имущественные права не попадает, хоть и стоит около 200 тысяч долларов.

Кроме того, мешают привлекать мошенников к ответственности за подобные IT–преступления и правовые отношения между компаниями, предоставляющими развлекательный контент, и игроками. Например, танк в World of Warcraft, купленный за реальные деньги рассматривается как предоставленное разработчиком пользователю за отдельную плату дополнительное программное обеспечение. При этом оно предоставляется геймеру только на время игры, а значит, имущественных прав не возникает.

Единственная статья УК РФ, которая хоть как–то защищает права российских геймеров, — 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Работает она лишь в том случае, если кража была совершена путём взлома вашего аккаунта, то есть кто–то незаконно получил доступ к вашим личным данным. И хотя она предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырёх лет, в российской судебной практике подобные приговоры не встречаются. Большинство любителей чужого виртуального добра отделываются предупреждением, штрафом и в худшем случае ограничением свободы, а не тюремным сроком.

А как у них?

Зарубежные министерства и суды придерживаются более жёстких принципов относительно статуса виртуального имущества. Особенно преуспели в защите имущественных прав игроков Южная Корея, Китай, Япония, Тайвань и США.

Ещё в 2001 году Министерство юстиции Тайваня опубликовало разъяснение, в котором указало, что виртуальные объекты имеют статус имущества, поэтому кража аккаунтов или игровых артефактов — уголовное преступление.

Похожей позиции придерживаются и суды Нидерландов. В одном из случаев суд признал кражей действия двух подростков, которые с помощью угроз заставили третьего с его аккаунта в многопользовательской онлайн–игре специально проиграть бой персонажу одного из обвиняемых. Это позволило злоумышленникам получить ценную игровую маску и амулет потерпевшего. Деяние было квалифицировано как ограбление группой лиц по предварительному сговору с угрозой насилия. А это уже серьёзная уголовная статья.

Не надо молчать

Несмотря на то, что закон в России по–прежнему не защищает владельцев игрового имущества, обращаться в полицию в случае его хищения всё же стоит. Преступник, может, и не понесёт заслуженного наказания, но вот вернуть нажитое шанс есть. Таких примеров масса. Однако это возможно только когда аккаунт был взломан. Если у вас выманили вещи, то силовые структуры здесь не помогут. В этом случае можно нажаловаться разработчикам. Украденное вам, конечно, не вернут, но злодея могут пожизненно забанить за нарушение внутреигровых правил.

Сам себе детектив

Ещё один способ восстановить справедливость — взять дело в свои руки. Так поступил известный в игровой среде стример Spirit. Неожиданно на блогера со всех сторон посыпались обвинения в краже скинов (внешнего вида персонажей) и оружия в игре GTA5. Оказалось, что некий находчивый молодой человек представлялся в игре тем самым стимером и просил игроков на время передать ему оружие или скин якобы для записи очередного видеоролика. Геймеры «звезде» верили и одалживали имущество, а злоумышленник его перепродавал.

Разобравшись в ситуации, блогер пытался объяснить обманутым, что это не его рук дело, но безрезультатно. Попытки забанить двойника тоже ни к чему не привели — модераторы ответили, что дублирование никнеймов в игре — обычное дело, а добровольная передача имущества вполне законна.

Честное имя Spiritа было изрядно запятнано неизвестным. Поэтому блогер, достав лупу и закурив трубку, приступил к собственному расследованию. Один из игроков, заплативший мошеннику за рекламу своего персонажа в стриме, стал требовать у Spiritа выполнения обещанных услуг. Тут–то онлайн–детектив и напал на след двойника. Дело в том, что деньги были отправлены на QIWI–кошелёк, номер которого соответствовал номеру телефона мошенника. По нему было легко вычислить аккаунт в соцсетях, где была вся информация о злоумышленнике. Им оказался 11–классник из Омска. Блогер написал наглому подростку, что он раскрыт, и потребовал сменить никнейм и перестать обворовывать людей. Но школьник требование проигнорировал. Тогда стример позвонил его классной руководительнице и обо всём рассказал. Шокированная женщина дала борцу за справедливость телефон родителей зарвавшегося подростка. Далее была беседа с мамой «гения преступного мира», после этого двойник исчез из игры навсегда. Многие из обманутых геймеров требовали раскрыть личность обидчика, но Spirit проявил милосердие, пояснив, что среди обворованных могут быть и жители Омска, и тогда подростка могут просто линчевать.